Vita notturna alla Spezia e Sarzana: raffica di controlli

La Spezia - Nella serata di ieri, nel contesto del collaudato dispositivo dei servizi predisposti per il fine settimana, personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, coordinato da Sostituto Commissario, ha effettuato un servizio di controllo del territorio congiunto nelle aree a maggior frequentazione, che è proseguito fino a notte.

Controlli a pieno ritmo alla Spezia e Sarzana da parte di Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Guardia di Finanza. Le forze dell'ordine si sono concentrate in Piazzetta del Bastione, Piazza Sant Agostino e vie limitrofe fino a via Chiodo e piazza Verdi, sul lungomare fino a porto Mirabello e all’Umbertino. Interessati anche i giardini pubblici, che erano appena stati inaugurati. Nel corso del servizio sono state controllate complessiva-mente 27 persone, mentre le rafforzate pattuglie della Polizia Municipale spezzina hanno effettuato numerosi controlli amministrativi a pubblici esercizi, elevando 5 sanzioni ammi-nistrative e denunciando due stranieri in stato di libertà.



Come detto i controlli mirati sono stati eseguiti anche a Sarzana. Verso le 01.40, un cittadino marocchino si rendeva protagonista di un episodio in piazza Garibaldi, per cui interveniva subito la pattuglia di zona: dopo aver avuto un diverbio con il proprietario di un esercizio pubblico per il rifiuto di somministrazione alcoolici un paio di ore prima, per cui era stato già denunciato dalla pattuglia della Guardia di Finanza, lo straniero ingaggiava una lite con alcuni giovani che poi degenerava all’indirizzo di un minore di origine nord africana, per futili motivi. Gli agenti della Volante del Commissariato di Sarzana intervenuti sul posto fermavano l’uomo e lo conducevano negli uffici del Commissariato dove proce-devano a denunciarlo all’A.G. per i reati di minaccia aggravata, resistenza a P.U. e porto di oggetti atti ad offendere, sequestrandogli un coltello. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 23 persone.