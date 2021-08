La Spezia - Un festicciola al chiaro di luna, al fresco dei giardini. Peccato che a farne le spese, anche questa volta, sia stato il monumento alla Resistenza. Le foto risalgono a ieri sera, poco prima della mezzanotte, quando l'odore di vino da quattro soldi impestava l'aria e i resti dei bagordi invadevano l'area nei pressi del monolite e delle lapidi, una delle quali usata anche come tavolino d'emergenza.

Dentro la fontana poi galleggiavano una mascherina e una bottiglia vuota di birra, uno dei cestini era stracolmo e sotto una panchina spuntavano sacchetti della spazzatura in parte rotti. Infine, il pavimento era pieno di torta gelato sciolta risultando appiccicoso e maleodorante. Ancora più rivoltante, la base della palma al centro dello spiazzo riempita di bottiglie di vino anche versate. Sicuramente qualche frammento di festa è stato ripreso dalle telecamere. A riportare un po' d'ordine sono state le squadre di pulizia che questa mattina avevano rimosso tutti i rifiuti, mentre qualcuno ha accompagnato il cane a rinfrescarsi nella vasca del monumento per il quale, raramente, sembrano esserci pace e rispetto.