Vigili del fuoco salvano capriolo e cinghiale: uno è un cucciolo

La Spezia - Giornata campale per i Vigili del Fuoco con oltre sedici interventi. Tra questi ci sono stati anche due soccorsi volti a tratte in salvo due cuccioli: di capriolo e cinghiale.

Il primo intervento è quello del capriolo che a Sarzana, nella zona di Santa Caterina, è scivolato in un corso d'acqua e non riuscendo più a risalire è stato trascinato via per un centinaio di metri. L'animale è stato recuperato e lasciato in libertà.

Il cinchiale in difficoltà invece ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco in Via Viano, scivolato per due metri in un canale della zona. Una volta recuperato, non riusciva più a muoversi, è stato liberato.