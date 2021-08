Via Valdilocchi, 21enne si schianta contro le auto in sosta e rimane incastrato con la moto

La Spezia - Fratture multiple, tanto dolore e una corsa verso il Sant'Andrea. Se gli esami di controllo in ospedale non faranno emergere lesioni interne, sono queste le conseguenze dell'incidente che ha visto protagonista questa mattina poco prima delle 8 un giovane motociclista di 21 anni. Ma per il centauro, originario di Ceparana, le cose avrebbero potuto andare molto peggio.

Quando i soccorritori della Croce rossa italiana della Spezia e gli agenti della Polizia stradale sono arrivati sul posto, infatti, il ragazzo era bloccato a terra, incapace di staccarsi dalla moto: dopo aver perso il controllo della moto, nel forte impatto con le auto in sosta il manubrio si è piegato e in qualche modo il casco è rimasto incastrato tra il tubolare e il serbatoio. Se per qualche motivo la Ducati avesse preso fuoco lo avrebbe inghiottito tra le fiamme.



Dopo essere stato liberato e stabilizzato sul posto il giovane è stato trasferito al Pronto soccorso, cosciente ma molto dolorante.