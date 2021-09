Via Crispi interrotta per rimuovere l'intonaco pericolante da un palazzo

La Spezia - Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa mattina in via Crispi, all'altezza di via Picco, su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato dei pezzi d'intonaco sul marciapiede. Con l'utilizzo dell'autoscala, i pompieri hanno effettuato una verifica su tutta la facciata del palazzo, rimuovendo le porzioni d'intonaco più precarie, così da eliminare il pericolo imminente. La Polizia Municipale intervenuta sul posto ha interrotto il traffico stradale nel tratto di via Crispi tra via Redipuglia e via Picco. L'operazione è durata circa un'ora.