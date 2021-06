Via Chiodo, si sdraia davanti a un bus e brandisce bottiglie per tenere lontani gli agenti

La Spezia - Nella giornata di ieri, le Volanti della Questura della Spezia, unitamente a cinque equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno effettuato una serie di controlli e di pattugliamenti appiedati e automontati partendo dal quartiere Umbertino per poi spostarsi verso la stazione ferroviaria, le scalinate storiche, piazza Verdi e presso i giardini pubblici di via Mazzini.

Verso le ore 17.00, l’attenzione delle volanti veniva attirata da un cittadino straniero che, in forte stato di agitazione, si sdraiava in terra davanti ad un autobus di linea in via Chiodo, impedendo allo stesso la regolare marcia. Avvicinato dagli operatori, l’uomo, un cittadino serbo di 31 anni con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed in forte stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di sostanze alcooliche, cercava di allontanarsi e iniziava a roteare due bottiglie di birra per tenere distanti gli agenti. Nonostante la resistenza opposta, l’uomo veniva bloccato e messo in sicurezza dagli uomini della Squadra Volante e quindi accompagnato presso gli uffici della Questura ove, al termine degli accertamenti, veniva segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Al termine del servizio risultavano controllate 25 persone, 9 con precedenti penali o di polizia, di cui 10 cittadini stranieri.