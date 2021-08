Ventidue nuovi positivi ma anche oggi migliora la situazione ospedaliera

La Spezia - Sono 156 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.815 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.467 tamponi antigenici rapidi. Ad Imperia se ne aggiungono 44, a Savona 28, a Genova 59 (in Asl 3 sono 51, in Asl4 8) mentre per quel che concerne la provincia spezzina sono 22 in più, senza dimenticare i tre soggetti non riconducibili alla residenza in Liguria. A fronte di questi dati i casi Covid positivi attualmente presenti sono 379 a Savona, 514 alla Spezia, 506 ad Imperia, 1473 a Genova, oltre a 84 residenti fuori dalla Regione Liguria e altri 281 in attesa di verifica per un totale di 3.237 soggetti.



Sono 86 gli ospedalizzati Covid in Liguria, quattro in più di ieri, con 11 terapie intensive. Migliora la situazione al Sant'Andrea che conta un posto letto in meno di ieri: ne sono rimasti 5 con una terapia intensiva. Per quel che riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, il bollettino odierno conta 418 persone in Asl1, 324 in Asl2, 616 in Asl3, 124 in Asl4, 362 in Asl5, infine il dato sui vaccini: secondo i dati aggiornati alle 16 odierne ne sono stati finora consegnati 2.241.420 (fonte governativa) di cui 1.966.284 somministrati con una percentuale dell'88%.