Vende una bottiglia di vodka ad un sedicenne: multa al market

La Spezia - Serata di controlli contro la “mala movida” da parte della Polizia Locale della Spezia. In Ppiazza Battisti il gestore di un minimarket è stato sorpreso a vendere una bottiglia di un superalcolico, con gradazione di oltre 40 gradi, ad un minore. Quest'ultimo, fermato subito dopo aver acquistato la bottiglia al di fuori dell’esercizio commerciale, è risultato avere solo 16 anni.

Come se non bastasse, la vendita è avvenuta in un orario non consentito dall'ordinanza sindacale, emessa proprio per prevenire situazioni di degrado urbano, che vieta la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche ed in contenitori di vetro, dalle ore 21 alle ore 6.

Al gestore due contravvenzioni: una per la vendita della bevanda alcolica non consentita dalla legge dello Stato ad un soggetto minore di anni 18 (333 euro) ed una seconda perché la vendita per asporto avveniva in orario non consentito, per la cui inosservanza l’ordinanza sindacale prevede la sanzione fino a 400 euro.

Gli agenti ora dovranno verificare se il punto vendita, in passato, abbia già violato la normativa. In tal caso, potrebbe anche essere disposta la chiusura del locale per un periodo che va da 15 giorni a 3 mesi.