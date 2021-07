Veicoli abbandonati, c'è chi deve pagare il conto

La Spezia - Gli agenti della Polizia Locale continuano i controlli a tappeto per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei veicoli fuori uso. Gli approfonditi accertamenti svolti sabato scorso, hanno permesso di identificare i proprietari di 13 mezzi a due ruote lasciati in sosta nelle centralissime vie Colombo e Rattazzi, benchè tra questi ve ne fossero diversi privi di targa. Agli autori degli abbandoni, che come previsto dalla legge riceveranno una sanzione di 400 euro ciascuno, è stato intimato di rimuovere i veicoli e di procedere alla loro demolizione entro 60 giorni, se vorranno evitare la riscossione coattiva delle

ulteriori spese di prelievo, custodia e radiazione. L’intervento svolto dal personale della Polizia Locale, oltre a contribuire al mantenimento del decoro dell’area cittadina, permetterà agli altri utenti di fruire di parcheggi inutilizzabili ormai

da lungo tempo a causa dell’occupazione abusiva da parte di chi non ne aveva diritto.