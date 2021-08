Veicoli abbandonati, 9mila euro di multe in una settimana

La Spezia - Continuano anche a ridosso di Ferragosto i controlli degli operatori della Polizia Locale volti ad individuare i proprietari di veicoli fuori uso che abbandonano i loro mezzi, anziché conferirli ad un centro di raccolta autorizzato. Nei giorni scorsi gli agenti hanno rimosso quattro autovetture e quattro motocicli, con richiesta di rimborso immediato delle spese anticipate per il prelievo dal Comune della Spezia, per la demolizione e la radiazione delle targhe dei mezzi ai legittimi proprietari, tutti già identificati ed informati della procedura coatta avviata mei loro confronti. Inoltre, dal punto di vista sanzionatorio, a carico degli autori degli abbandoni il personale della Polizia Locale ha elevato sanzioni che si quantificano in 600 euro per i veicoli a due ruote e 1.666 euro per i veicoli a quattro ruote, cifre dieci volte superiori a quelle che i proprietari avrebbero sostenuto se fossero andati di loro iniziativa, come prescritto dalla legge, a demolire i mezzi presso un centro di raccolta autorizzato, anziché abbandonarli nelle pubbliche vie cittadine con pregiudizio del decoro urbano e del rispetto dell’ambiente.