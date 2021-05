Vandali al Castello San Giorgio, scatta il blitz e scappano tutti

La Spezia - Il Parco del castello San Giorgio preso di mira dai vandali. Così i cittadini preoccupati hanno bombardato di segnalazioni la centrale operativa della Polizia locale della Spezia. Stando a quanto riferito dal comando a seguito delle forti preoccupazioni espresse dai residenti e dal personale del Museo archeologico a prendere di mira tutta la zona gruppi incontrollati di giovanissimi che, non curanti delle normative anti Covid e del luogo in cui si trovavano, hanno distrutto alcune alle fisse e mobili delle aree verdi intorno al castello.

Alla luce di questi fatti, ieri pomeriggio è arrivata l'ennesima chiamata proveniente da scalinata San Giorgio. Un gruppo di ragazzi infatti aveva violato anche la chiusura al pubblico dell'area verde.



"Dopo aver preso nei giorni scorsi preventivi accordi con la direzione del Museo Archeologico, così da essere in possesso delle chiavi del Parco del Castello - si legge in una nota della Municipale -, sono intervenuti in forze in modo da accerchiare i giovani, presidiando i varchi di acceso dell’area dalla scalinata San Giorgio, via XXVII Marzo e scalinata Itala Mela. Alla vista delle uniformi i ragazzi si sono dati alla fuga, saltando le recinzioni del parco museale e allontanandosi in tutte le direzioni. Due giovani però non sono riusciti a fuggire per tempo e sono stati immediatamente identificati dagli Agenti intervenuti".

"La posizione dei coinvolti è al vaglio della Polizia Locale, gli adolescenti fermati rischiano sanzioni fino a 500 euro per aver acceduto al Parco del Castello nonostante l’orario di chiusura al pubblico e per non aver rispettato le norme anti-contagio - prosegue la nota -. È inoltre in corso la visione dei filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza cittadino per risalire all’identità degli altri presenti, che, approfittando del parapiglia iniziale, si sono dileguati".



"Dopo oltre un anno di dure rinunce - conclude la nota del comando della Polizia locale -, è capibile che i giovani abbiano ora bisogno di svago e distrazione, tuttavia non è accettabile che per divertimento vengano danneggiati i beni del patrimonio storico, artistico e culturale della nostra Città, pertanto ogni comportamento irresponsabile che metta in pericolo la salute delle persone e la tutela delle aree pubbliche urbane continuerà ad essere perseguito secondo le regole".