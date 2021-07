Vaccino, a un passo dai 100mila spezzini richiamati

La Spezia - Sono 156 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (di cui 26 residenti nello Spezzino), a fronte di 3.452 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.967 tamponi antigenici rapidi. 68 i guariti di giornata (98.459 da inizio pandemia), e c'è il decesso di una donna di 83 anni al Galliera di Genova (4.363 i deceduti Covid positivi negli ospedali liguri da inizio pandemia, dei quali 472 negli ospedali spezzini). I liguri attualmente positivi, illustra ancora il bollettino, passano da 2.419 a 2.506, di cui 414 (+5) nello Spezzino.

Restano 42 i ricoverati sul territorio regionale (9 in terapia intensiva). In Asl 5 permane Covid free il San Bartolomeo, mentre al Sant'Andrea ci sono tre ospedalizzati (uno in meno rispetto a ieri), nessuno dei quali in Ti. Sono poi 1.229i liguri in sorveglianza attiva, di cui 240 in Asl5; 1.162 sul territorio regionale le persone in isolamento domiciliare.



Intanto ammontano a oltre 1 milione e 723mila le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Liguria (93 per cento di quelle complessivamente arrivate in regione); di queste, oltre 737mila sono seconde dosi. In Asl5 somministrate oltre 237mila dosi, delle quali 99.485 - sono seconde dosi; sono quasi 100mila quindi gli spezzini 'richiamati'.