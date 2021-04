Uscito dal carcere un mese fa dopo dieci anni. E' di nuovo in arresto

Una vecchia conoscenza "torna in giro" e ieri è stato sorpresi ad offrire droga ai pasanti. Una volta portato in ospedale ha perfino ingerito delle dosi per non farsele sequestrare ma, costretto ad evacuare, è venuto fuori tutto.

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri agenti della Polizia Locale spezzina hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 35 anni, non in regola sulla normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il marocchino, scarcerato poco più di un mese fa dopo una lunga detenzione durata circa dieci anni, è stato notato nel tardo pomeriggio di ieri presso la fermata bus dei giardini pubblici, mentre provava ad avvicinare alcuni passanti per offrirgli sostanza stupefacente.



L’uomo, allorquando notava gli agenti della Locale, provava a fuggire a bordo di un bus di linea, ma veniva prontamente fermato e, in quanto privo di documenti, accompagnato presso gli uffici del Comando di Via La Marmora ove, visto i precedenti specifici in reati inerenti gli stupefacenti, veniva sottoposto a perquisizione personale. Durante tale operazione il marocchino, dopo aver spintonato gli agenti, ingeriva alcune dosi di sostanza stupefacente occultate nel cavo orale. D’intesa con l’Autorità Giudiziaria veniva accompagnato presso il locale Pronto Soccorso e sottoposto ad apposita terapia all’esito della quale evacuava nel corso della notte diverse dosi di cocaina. A quel punto scattavano le manette per il soggetto, che sarà sottoposto a giudizio per direttissima questa mattina alle 11. La sostanza stupefacente, unitamente a più di mille euro detenuti dall’individuo, ritenuti il provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro.