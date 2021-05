Usa un bancomat smarrito per pagamenti contactless: riconosciuto grazie alle telecamere

La Spezia - Un mese fa in Questura è stata presentata denuncia da un privato cittadino perché si era accorto di non avere più il bancomat e che la tessera era stata utilizzata da ignoti per effettuare alcuni pagamenti, per un importo complessivo di 104 euro, presso un esercizio commerciale in Via delle Pianazze.



Le indagini della Squadra mobile spezzina hanno consentito, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, di risalire al responsabile, trattandosi di persona già nota all’ufficio.

Il giovane, uno spezzino di 18 anni con a carico vari precedenti di polizia, dopo essersi indebitamente impossessato di un bancomat che era caduto inavvertitamente a terra al suo titolare poco fuori da un negozio, aveva effettuato cinque transazioni illecite contactless all’interno dell’esercizio commerciale; al cospetto degli investigatori, il giovane ammetteva le sue responsabilità riconsegnando agli operatori di polizia la carta da lui sottratta, che veniva successivamente restituita al legittimo proprietario.



Il giovane è stato quindi segnalato alla competente autorità giudiziaria per il reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

La posizione soggettiva dell’interessato è al vaglio della divisione anticrimine della Questura, per l’adozione delle previste misure di prevenzione.