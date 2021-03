Urla e insulti perché non arriva il bus: la gente scappa dal mercatino del venerdì

La Spezia - Momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi, al mercato settimanale del venerdì. Un uomo, giovane, ha cominciato a sbraitare attirando l'attenzione su di sé. In un primo momento era stato notato gridare nella zona di Piazza Verdi, a quanto pare, perché non stavano arrivando mezzi pubblici a causa dello sciopero.

Sembrava molto innervosito, ha continuato a schiamazzare e mostrare un atteggiamento aggressivo incutendo non poco timore tra i passanti che si sono allontanati di fretta. A creare preoccupazione tra i testimoni anche l'abbigliamento dell'uomo che girava con il capo e il volto travisati da panni colorati.

Il suo errare però è terminato con l'arrivo della Polizia municipale che lo ha fermato chiedendogli le generalità e i documenti. L'uomo poi si è allontanato con gli agenti.