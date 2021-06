Una vittima, in tre lottano ancora in terapia intensiva

La Spezia - Un uomo di 81 anni è la vittima numero 465 della pandemia in provincia della Spezia. In un quadro di calo dei positivi e di reparti Covid che si vanno svuotando in tutta la regione, un novo decesso funesta la giornata sul fronte della lotta al virus. Insieme ad altri due decessi avvenuti tra Genova e Savona, il dato di oggi porta il totale dei pazienti che non ce l'hanno fatta a 4.330 per la Liguria.



Positivi. Sono 20 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.766 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 2.533 antigenici rapidi. Il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 1, Savona 2, Genova 14 e La Spezia 3. Il totale dei casi positivi (esclusi guariti e deceduti)

è di 2.099, in calo di 63 unità. Da inizio pandemia si sono infettati 102.875 liguri.



Ospedalizzati. Sono 9 i posti letto che si sono liberati quest'oggi in regione. Il totale dei ricoverati è di 120 persone, di cui 28 in terapia intensiva. In calo ASL1 (-3), San Martino (-2), Galliera (-2) e Villa Scassi (-1). Invariate gli altri presidi.

ASL5 segnala un -1, dovuto al decesso verificatori nelle ultime 24 ore. Ad oggi ci sono 13 pazienti al San Bartolomeo di Sarzana, di cui 3 gravi.



Guariti*. In 80 hanno sconfitto il virus, portando il totale a 96.446.



Isolamento domiciliare. Ci sono 737 persone, -60 rispetto a ieri.



Soggetti in sorveglianza attiva. Il totale è di 1.216: in ASL1 241, ASL2 184, ASL3 500, ASL4 99 e ASL5 192.



Vaccini. Sono 1.078.750 quelli consegnati (fonte governativa) e 1.006.705 quelli somministrati. Il 93%.







* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)