Una vittima al San Bartolomeo, nessun nuovo caso nello Spezzino

La Spezia - Sono otto i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.703 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 539 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 1, Savona 2, Genova 4, La Spezia 0, non riconducibili a residenza in Liguria 1.



Con l'ultimo decesso avvenuto il 19 giugno e registrato solo oggi al San Bartolomeo di Sarzana – si tratta di un uomo di 77 anni – sale a 468 il numero delle vittime spezzine da inizio pandemia, mentre sono 4347 a livello ligure. Buone notizie invece per quanto riguarda gli ospedali che non registrano nuovi ricoveri e restano fermi ai dati di ieri con 42 ricoverati a livello regionale – otto le terapie intensive – e cinque a San Bartolomeo dove il reparto per i casi più gravi è vuoto. I nuovi guariti sono invece 20 che portano il totale da inizio pandemia a 97154.

I casi liguri attualmente attivi sono 1658 dei quali 227 nello Spezzino dove restano 60 i soggetti in sorveglianza attiva.



Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini la percentuale fra consegnati e somministrati è al 93%. I liguri che hanno compltato il percorso vaccinale sono 419.979, dei quali 52.626 spezzini.