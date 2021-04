Una vittima a Sarzana, lieve aumento dei ricoveri in Liguria

La Spezia - Sale a 420 il numero degli spezzini deceduti con positività al Covid-19 dall'inizio della pandemia che si è portata via 3.897 liguri. Il bollettino odierno infatti include fra le otto vittime anche una donna di 91 anni mancata due giorni fa al San Bartolomeo di Sarzana.

I nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore con 4.076 tamponi molecolari e 2.472 antigenici, sono invece 472 così suddivisi: 102 Imperia, 93 Savona, 217 Genova, 58 La Spezia (ieri erano 69) e 2 non riconducibili a residenza in Liguria. rispetto a ieri sale di tre persone invece il dato dei ricoverati negli ospedali liguri, passati da 719 a 722 dei quali 72 in terapia intensiva (uno in più). Resta invariato invece il dato in Asl5 (83) con 8 terapie intensive, una dimissione al San Bartolomeo e un nuovo ingresso al Sant'Andrea.

I nuovi guariti sono oggi 260 che portano il totale a 78.682 da inizio pandemia mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 7.606 (750 in Asl5) e i liguri in isolamento domiciliare 6.671. Attualmente in Liguria si registrano 7.927 casi dei quali 938 nello Spezzino.