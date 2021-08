Una dimissione al Sant'Andrea, dei nuovi positivi 11 non sono liguri

La Spezia - In Liguria sono 186 i nuovi positivi al Covid 19 riscontrati con i 3106 tamponi molecolari e 4821 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24ore. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 52, Savona 9, Genova 98, La Spezia 16. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11.

Nel bollettino odierno non si registrano vittime e resta quindi invariato il totale di 4370 da inizio pandemia (472 nello Spezzino) ma resta inalterato rispetto a ieri anche il numero degli ospedalizzati in Liguria che sono 78 di cui 12 in terapia intensiva. Per quanto riguarda il Sant'Andrea invece si registra una dimissione con i ricoverati che ad oggi sono sei di cui solo uno in terapia intensiva.

Rispetto a ieri sono 138 i guariti che portano il totale da inizio emergenza a 99.864 mentre i casi attivi in Liguria sono 3034 di cui 460 nello Spezzino dove ci sono 294 soggetti in sorveglianza attiva.



Per quanto riguarda i vaccini oggi la percentuale fra consegnati e somministrati è al 92% mentre i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale salgono a 835.161 dei quali 115.790 spezzini.