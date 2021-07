Un vortice d’aria fredda squarcia l’estate. Ma il sole tornerà

La Spezia - Ancora cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge ma attendiamoci una graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C. Mare mosso, venti minuti al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.



Permangono dunque condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali a causa dello stazionamento di un vortice di aria fredda in prossimità delle Alpi. Nubi irregolari in transito anche compatte sull'arco alpino con qualche pioggia tra notte e mattina e nuovi fenomeni di instabilità a carattere sparso al pomeriggio specie su rilievi e zone pedemontane. Temperature gradevoli.