Un'ospedalizzazione in meno al Sant'Andrea

La Spezia - Sono 19 i nuovi positivi nello Spezzino a fronte dei 109 di tutta la Liguria. Sempre alla Spezia resta vuota la Terapia intensiva e calano le ospedalizzazioni che scendono a 5 rispetto alle 6 di ieri. Non si registrano decessi, in provincia sono 373 le vittime del Covid 19. Il totale dei positivi attivi è 584, cinque in meno rispetto alla giornata di ieri. Le sorveglianze attive sul territorio sono 338.

Sono questi i dati principali relativi alla provincia della Spezia riportati dal bollettino regionale, diffuso da Alisa, dove si registrano: 109 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.347 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.677 tamponi antigenici rapidi.

Le terapie intensitve su tutto il territorio regioanle sono 8 su un totale di 80 persone ricoverate negli ospedali liguri. Sono 198 i nuovi guariti. Sono in isolamento domiciliare 1.992 persone, 8 in più rispetto a ieri e sono in sorveglianza attiva 1.610 persone in tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono 2.291.894 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Liguria dall'avvio della campagna vaccinale, l'88 per cento di quelle arrivate in regione. Alla Spezia hanno completato il ciclo vaccinale 133.399 persone.