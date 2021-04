Un occhio al cielo che cambierà spesso e volentieri per tutta la settimana

La Spezia - Un mercoledì di cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge ma già dal pomeriggio assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco nuvolosi in serata. Da domani però torneranno le piogge e per tutto il resto della settimana si alterneranno al sole consegnandoci la classica settimana di piena primavera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17.1°C, la minima di 14.5°C, lo zero termico si attesterà a 2307m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.