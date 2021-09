Un nuovo ricovero al Sant'Andrea, 133mila spezzini completamente vaccinati

La Spezia - Sono 52 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.204 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 997 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia 6, Savona 3, Genova 26, La Spezia 17.



Nel bollettino odierno non sono registrate vittime il cui totale da inizio pandemia resta così fermo a 4.387 in Liguria da inizio pandemia, di cui 474 in Asl5. Torna a salire invece il numero degli ospedalizzati che sono oggi 83 negli ospedali della regione (3 più di ieri) con un totale di 9 terapie intensive occupate. Al Sant'Andrea i ricoverati passano invece dai 5 di ieri ai sei di oggi. I nuovi guariti sono 75 che portano il totale da inizio pandemia a 4.387, mentre i casi attivi a livello regionale sono 3.305 dei quali 587 nello Spezzino dove ci sono 354 persone in sorveglianza attiva.

Quanto ai vaccini la percentuale fra consegnati e somministrati si attesta oggi all'88% mentre i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono saliti a 944.453, di questi 133.885 sono spezzini.