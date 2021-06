Un nuovo ricovero a Sarzana, 12 positivi fra l'equipaggio di una nave

La Spezia - Sono 17 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.306 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.141 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 1, Savona 3, Genova 1, La Spezia. Sono invece 12 i soggetti non riconducibili alla residenza in Liguria, si tratta infatti dei membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera tunisina, tutti presi in carico dai servizi territoriali ed isolati in struttura covid.



Restano invece 471 le vittime in Asl5 da inizio pandemia dato che l'unico decesso odierno si è registrato al San Martino di Genova portando il totale regionale a 4.351. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni si registra un lieve aumento rispetto a ieri che porta il totale ligure a 25 ricoverati (con 7 terapie intensive) di cui 4 al San Bartolomeo di Sarzana dove si registra una nuova ospedalizzazione e la terapia intensiva resta vuota.

I nuovi guariti inseriti nel bollettino odierno sono invece 298 che portano il numero complessivo a 97.755 mentre i casi attivi in Liguria sono 1317 di cui 193 nello Spezzino dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 84.



Per quanto riguarda la percentuale dei vaccini somministrati su consegnati si attesta oggi al 91%. Sale infine a 456.155 il numero dei liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, dei quali 58.531 nello Spezzino.