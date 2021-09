Un nuovo ricoverato al Sant'Andrea, 539 positivi nello Spezzino

La Spezia - Sono 137 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria a fronte di 4029 tamponi molecolari e 4334 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dato riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 39, Savona 11, Genova 48, La Spezia 32. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7.

Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso – all'ospedale di Sanremo – che porta il totale ligure da inizio pandemia a 4386 vittime, delle quali 474 nello Spezzino. Rispetto a ieri invece scende di tre unità il numero degli ospedalizzati a livello regionale che sono oggi 84 di cui 9 in terapia intensiva, numero che al Sant'Andrea della Spezia sale a 6 rispetto ai 5 di ieri.

I nuovi guariti inseriti nel bollettino odierno sono invece 177 che portano il totale da inizio pandemia a 102.439 mentre i casi attivi in Liguria sono 3117 dei quali 539 in Asl5 dove ci sono anche 318 soggetti in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la percentuale fra vaccini consegnati e somministrati oggi si attesta al 89%.