Un'iguana a... Valdellora, riportato al legittimo proprietario

La Spezia - I carabinieri forestali della Spezia su segnalazione della centrale operativa a sua volta allertata da cittadini del quartiere valdellora, hanno recuperato un esemplare di iguana verde (iguana iguana) che si trovava su un marciapiede a bordo strada. Dopo avere constatato che l’animale era in buone condizioni di salute venivano chieste informazioni ai cittadini che si trovavano sul posto e veniva quindi identificato il proprietario al quale veniva riconsegnato il rettile.



Questi esemplari sono originari del centro e sud America e sono oggetto di attenzioni di molti appassionati collezionisti che danno vita a un florido commercio. L’animale è stato quindi inserito tra quelli oggetto di tutela dalla normativa Cites. I militari spezzini hanno effettuato ulteriori indagini al termine delle quali è emerso che il rettile, originario di El Salvador, era stato comprato ad una fiera. I proprietari hanno effettivamente mostrato ai forestali i documenti comprovanti la legale detenzione e hanno raccontato che l’animale inavvertitamente era scappato dalla teca dove era custodito e passando dal balcone dell’abitazione era sceso fino al punto in cui è stato ritrovato. Sono emerse invece delle violazioni al benessere dell’animale in quanto era detenuto in assenza della autorizzazione sanitaria e pertanto il proprietario sarà multato e segnalato alla Asl competente.