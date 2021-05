Un etto di hashish negli slip, arrestato 49enne senegalese

La Spezia - L’altro ieri sera i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia hanno arrestato un 49enne senegalese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un servizio di contrasto all’attività di spaccio nel Quartiere Umbertino, i militari hanno notato l’uomo, già conosciuto alle forze di polizia e residente in provincia di Pisa, in atteggiamento sospetto e hanno deciso di controllarlo. Nel corso della perquisizione hanno così trovato quasi un etto di hascisc nascosto negli slip, oltre a 65 euro, probabile frutto di qualche cessione precedente. Lo spacciatore è stato quindi arrestato e, dopo avere trascorso la notte in camera di sicurezza, è comparso la mattina in Tribunale, dove l’arresto è stato convalidato, con l’obbligo, in attesa del processo, di presentarsi tutti i giorni presso i Carabinieri nel luogo di residenza.