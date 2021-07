Un etto di hashish addosso, 39enne beccato dalla Mobile

La Spezia - Nella tarda mattinata di martedì, gli agenti antidroga della Squadra Mobile spezzina, di pattuglia nel quartiere di Fossitermi, notavano il sopraggiungere di un’autovettura che, dopo aver fatto salire un passeggero a bordo, lo faceva ridiscendere dopo poche centinaia di metri.



Gli agenti, insospettiti, procedevano quindi al controllo dell’auto in Piazzale Ferro: il conducente, un cittadino italiano 39enne residente alla Spezia, incensurato, appariva fin da subito particolarmente nervoso ed infatti dopo il controllo di polizia veniva trovato in possesso di un involucro, avvolto in cellophane trasparente, contenente 100 grammi di hashish. L’uomo, colto in flagrante detenzione della considerevole quantità di sostanza stupefacente, sicuramente destinata ad attività di spaccio, veniva tratto in arresto e la droga sottoposta a sequestro. Messo al corrente il Pubblico Ministero di turno, l’arrestato ha atteso, presso la propria abitazione, il momento della convalida dell'arresto, avvenuta ieri con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.



Intervento antidroga anche nella serata, quando una Volante in servizio di controllo del territorio notava un individuo a bordo di una Vespa che, alla vista dell’auto della Polizia invertiva repentinamente il senso di marcia cercando di dileguarsi. Intercettato da un’altra pattuglia, l’uomo, uno spezzino trentenne, cercava poi di disfarsi di un incarto lanciandolo per terra. Recuperato l’involucro dagli operatori, questo si rivelava una modica quantità di cocaina, debitamente sequestrata al lanciatore, il quale veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.