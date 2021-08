Un chilo e mezzo di droga sequestrata nella notte di Ferragosto

La Spezia - Ferragosto e i suoi eccessi nel mirino delle forze di polizia. Anche gli operatori e le operatrici della Polizia Locale spezzina hanno contribuito al contenimento degli eventi crimonosi, concentrati nella lunga serata del 14 agosto, specificatamente nelle aree della movida del centro cittadino per assicurare i controlli di competenza presso pubblici esercizi, circoli e vie oggetto di segnalazione da parte dei residenti, con un focus particolare indirizzato verso i controlli amministrativi e per la tutela del decoro urbano. La cronaca racconta che alle 23.45, mentre gli operatori stavano controllando un bar del centro storico, potevano chiaramente vedere che un venticinquenne italiano, prelevandolo dall’interno del portafoglio, consegnava ad un altro giovane, un involucro di piccole dimensioni. Pochi istanti dopo, l’acquirente si affrettava ad entrare all’interno del bagno dell’esercizio pubblico, ove veniva seguito da un agente, prima ancora che potesse consumare la sostanza, risultata essere poi una dose di cocaina, che nel frattempo aveva ripreso in mano, col chiaro intento di farne un uso immediato. Veniva pertanto fermato e spontaneamente consegnava quanto appena ricevuto. Per quanto sopra veniva fermato anche il presunto spacciatore e accompagnato presso il comando della Polizia Locale, per sottoporlo a perquisizione, che dava esito positivo in quanto all’interno degli slip indossati celava un involucro in carta stampata contenente sostanza in polvere e in grani di colore bianco sporco presumibilmente stupefacente del tipo ketamina per 1.53 grammi netti, oltre che all’interno dei pantaloni e del portafoglio denaro contante di vari tagli per 630 euro.



Questo però era solo l’inizio dell’attività poiché, a seguito della perquisizione domiciliare effettuata successivamente, veniva rinvenuto all’interno di un trolley da viaggio di colore rosso sostanza stupefacente per un peso lordo totale di oltre un chilo e mezzo, cosi suddivisa: sei involucri sferici di cellophane rosso con scritta “Top” contenenti sostanza stupefacente del tipo Hashish per un peso totale lordo di gr, 1199,61; un sacchetto in cellophane trasparente con scritta “Macom” contenente sostanza stupefacente del tipo Marijuana per un peso totale lordo di 103 grammi; tre panetti in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo Hashish per un peso totale lordo di 294,60 grammi. Il tutto per un peso complessivo di 1598,92 grammi. La perquisizione veniva successivamente estesa al veicolo di proprietà dell’arrestato, una potente Audi lasciata in sosta poco distante dal luogo del fermo, rinvenendo all’interno del vano porta oggetti posto tra i due sedili anteriori, una somma di denaro contante, presumibilmente provento di delitto, pari a 3000 euro sequestrata con atto a parte. Tutto ciò considerato e sentito il Magistrato di turno, si procedeva all’arresto del venticinquenne spezzino, incensurato fino a ieri, che lunedì 16 sarà processato per direttissima presso il Tribunale della Spezia. L’acquirente, come previsto dalla legge, è stato segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore. "Un’altra brillante operazione antidroga messa a segno dalla nostra Polizia Municipale - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - Un chilo e mezzo di droga è stata sequestrata nella serata del 14 agosto, mentre gli agenti erano in servizio per i consueti controlli. Ancora una volta, i nostri agenti si dimostrano presenti e attenti nel presidio del territorio. Le mie più sincere congratulazioni al Comandante Bertoneri e a tutti gli agenti coinvolti nell’operazione portata a segno".