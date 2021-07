Un cane abbandonato in A12, un altro disoritentato per le strade di Pegui. Salvati dalla Polizia

La Spezia - Due cani soli e disorientati. Sulla loro strada però hanno incontrato gli agenti della Polizia stradale della Spezia che li hanno aiutati. Storie a lieto fine in una settimana nel corso della quale si sono intensificati i controlli su strada.



Il primo, un cane meticcio di taglia media, è stato ritrovato in località Pegui comune di Ca-lice al Cornoviglio mentre vagava disorientato, il secondo, sempre un cane meticcio di co-lore marrone, è stato recuperato sull’autostrada A 12 nell'area di parcheggio Castagnolasca.

"Per uno dei due amici a quattro zampe, sprovvisto di chip sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale al fine di verificare se sia stato vittima di abbandono, compor-tamento ancora ricorrente soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva - si legge in una nota della Polizia di Stato -. Oltre alla sofferenza causati ai malcapitati, un’azione di questo tipo comporta notevoli rischi per la circolazione stradale, ed è punita con sanzioni penali che prevedono l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da mille a 10mila euro. En-trambi i cani sono stati soccorsi dagli operatori ed affidati al personale specializzato per il successivo trasporto presso il Canile Municipale di Porto Venere, almeno fino a quando qualcuno non chiederà di adottarli".