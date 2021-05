Un anno e 8 mesi per una storia di droga, li sconterà ai domiciliari

La Spezia - Ieri i carabinieri della stazione Della Spezia Principale, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, hanno rintracciato un 45enne albanese, già noto alle forze di polizia, sul quale risultava pendente un ordine di esecuzione.

L’uomo, infatti, a seguito di una condanna ad un anno e otto mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2017, è stato condannato a scontarla in regime di detenzione domiciliare.

Al termine delle formalità di rito, quindi, l’uomo è stato quindi portato presso la sua abitazione, dove dovrà scontare la pena e sarà soggetto ai controlli delle forze dell’ordine.