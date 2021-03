Un anno di pandemia, 125mila persone controllate nello Spezzino

La Spezia - Sono state oltre 125mila in tutta la provincia le persone sottoposte a controlli delle forze dell'ordine in un anno di pandemia, da marzo 2020 a marzo 2021. Oltre il 57 per cento della popolazione spezzina complessiva; 1.800 i soggetti sanzionati. Consistente anche l'attività di controllo nei confronti delle attività commerciali, con 14.766 esercizi controllati e 124 sanzionati. Questi i numeri comunicati dalla Prefettura della Spezia a margine della riunione in videoconferenza del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Luisa Inversini, a cui hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia e i vertici delle forze di polizia e della Polizia locale. Nel corso del Comitato, oltre a fare il punto sui controlli in tempi di Covid-19, sono stati anche programmati i servizi in vista delle prossime festività pasquali. “L’attività di controllo – comunicano la nota della Prefettura - da è rimasta intensa anche negli ultimi mesi. Nel 2021 sono state controllate oltre 23.700 persone e sono state emesse 327 sanzioni. Sono stati altresì controllati oltre 1.950 esercizi commerciali, e più di 30 attività sono state sanzionate. Sebbene i dati del mese di marzo siano ancora in fase di aggiornamento, il dato sull’attività sanzionatoria si presenta in linea con la media nazionale”.



Piena soddisfazione infine da parte del prefetto, dott. ssa Maria Luisa Inversini, per il lavoro svolto dalle forze dell'ordine. “Mi congratulo con le Forze di Polizia e le Polizie Locali – afferma - per l’intensa attività di controllo svolta nell’ultimo anno, sia nei confronti delle persone che degli esercizi commerciali. Le Forze di Polizia continueranno ad operare con rigore, senza abbassare la guardia. Dobbiamo vincere quel senso di stanchezza che, dopo un anno di restrizioni, ci accomuna, ma ora più che mai è tempo di mantenere comportamenti altamente responsabili, anche perché la campagna di vaccinazione è entrata nella fase cruciale”.