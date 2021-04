Un altro furbetto dei pass nella tana della Polizia Locale

La Spezia - L'ultimo episodio risale a soltanto due settimane fa quando gli agenti della Polizia Locale della Spezia individuavano un'auto in Corso Cavour il cui pass parcheggio per disabili era risultato falso e scattò la denuncia nei confronti di un 47enne. Questa volta siamo in Via Mazzini dove gli operatori del comando di Via La Marmora questa mattina intorno alle 10.30 hanno individuato un pass disabili esposto sul parabrezza di una Renault Scenic che evidentemente li ha lasciati interdetti: da un'accurata analisi del titolo, gli agenti hanno evinto che si trattava di una riproduzione scannerizzata e plastificata che non presentava la classica luce cangiante che costituisce il dispositivo anticontraffazione. Da una verifica più dettagliata hanno così potuto appurare che quel documento era stato emesso dal Comune di Villa San Giovanni, in provincia di Caserta, ad una donna, effettivamente deceduta il 12 dicembre 2019. Tecnicamente il pass, che ha una valenza di cinque anni, sarebbe stato ancora in vigore ma viste le circostanze si è proceduto al sequestro. Peraltro, mentre i vigili urbani erano ancora impegnati negli accertamenti sul posto è arrivato il proprietario della vettura, un casertano di 48 anni che si trovava alla Spezia per motivi di lavoro. Tornerà a casa con una denuncia per per uso di atto falso.