Ultim'ora, scontro tra due auto in pieno centro

La Spezia - Incidente stradale questa mattina poco dopo le 11 in Via Gramsci, all'altezza di Via Fratelli Rosselli. Due auto sono entrate in collisione all'intersezione delle due strade sbattendo di muso una sull'altra. Dagli abitacoli sono usciti con le loro gambe i due guidatori, un uomo e una donna, apparsi sostanzialmente illesi alle prime persone sopraggiunte dopo aver sentito il tonfo derivato dallo scontro. Sul posto i carabinieri per i rilievi, poi i vigili urbani, il traffico è tornato quasi subito regolare.