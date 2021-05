Ubriaco in Piazza Brin nonostante il divieto di dimora nella provincia spezzina

La Spezia - Ancora guai per un senegalese di 33 anni, sorpreso in Piazza Brin in stato di alterazione alcolica. Numerose sono state le segnalazioni nel pomeriggio di ieri per la presenza di un individuo che importunava i passanti nei pressi della piazza barcollando e sproloquiando. Gli agenti della Polizia locale, in servizio con due pattuglie nella zona, hanno subito identificato il soggetto che è risultato essere una “vecchia” conoscenza: lo stesso era stato arrestato proprio da quegli stessi agenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei primi giorni di aprile di quest’anno.



In sede di processo l’arrestato era stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia della Spezia, misura che è stata palesemente disattesa. Nuovi guai per lui, infatti è stato segnalato al Giudice del Tribunale della Spezia che ha emesso la sentenza, quest’ultimo potrà inasprire la misura restrittiva già in essere. Inoltre per i fatti è stato sanzionato per manifesta ubriachezza ed è stato inoltre disposto l’allontanamento dalla zona dove sono accaduti i fatti per quarantotto ore.