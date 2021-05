Ubriaco e molesto lancia oggetti dalla finestra, denunciato

La Spezia - Ha lanciato oggetti dalla finestra e importunato i passanti. E' finita con una denun-cia la mattinata di un 42enne che, un paio di giorni fa, si è prima mostrato molesto nei confronti di numerosi passanti e poi, una volta riaccompagnato a casa, ha co-minciato a buttare fuori dalla finestra anche degli arredi. L'episodio risale al 26 maggio scorso e ad intervenire è stata la Squadra volanti della questura spezzina.

Tutto è cominciato in Via Giulio della Torre dove il 42enne, italiano e residente fuori regione, è stato avvistato barcollante, con grosse difficoltà a camminare mentre pronunciava frasi sconnesse. E' stato ritrovato, dagli agenti della Polizia di Stato, ubriaco e seduto al tavolino di un bar.

In un primo momento è stato accompagnato a casa e affidato al coinquilino, nonché collega di lavoro. Gli agenti poi sono ritornati in Via Giulio della Torre per rac-cogliere ulteriori testimonianze di quanto accaduto in precedenza.

Il loro lavoro si è interrotto bruscamente perché nel giro di pochi minuti alle vo-lanti è arrivata un'altra segnalazione dall'appartamento dell'uomo, perché la sua furia non si è placata e ha cominciato a lanciare una serie di oggetti dalla finestra, perché poco dopo il suo arrivo aveva improvvisamente iniziato a rompere gli arredi di casa. Gli agenti lo hanno bloccato ed è stata chiamata anche l'ambulanza per farlo ricoverare in ospedale.

"All’esito, lo stesso è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di ubriachezza molesta e lancio pericoloso di cose e oggetti - si legge in una nota della questura spezzina -. La sua posizione soggettiva è in corso di ulteriori approfondimenti, anche in relazione alle numerose condanne e precedenti di polizia a carico".