Ubriaco alla guida di una BMW spara a salve dal finestrino

La Spezia - "C'è un pazzo che spara con la pistola fuori dal finestrino dell'auto in corsa!". Questo il tenore della chiamata arrivata ieri pomeriggio e smistata dal numero unico di emergenza 112. La segnalazione parlava di un'auto nera di grossa cilindrata che correva in zona Pagliari. Gli agenti della squadra volante della Polizia sono arrivati sul posto in pochi minuti, localizzando l’autovettura segnalata, una BMW, e rintracciare nelle vicinanze due uomini ed una donna.

Un'occhiata dentro l'abitacolo è bastata agli agenti per rinvenire l’arma, munita di caricatore, ed una scatola di munizioni a salve, nascosta sotto il sedile anteriore lato passeggero, che veniva debitamente sequestrata. Una scacciacani, replica fedele di una Bruni calibro 8.



Tra i controllati, tutti di origine bosniaca e gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, uno degli uomini, un 39enne già destinatario di un provvedimento di avviso orale emesso dal questore della Spezia fin dallo scorso novembre, era in palese stato di ebbrezza alcolica ed era il responsabile degli spari a salve. Accompagnati in ufficio, l’autore degli spari è stato denunciato in stato di libertà per procurato allarme e sanzionato per lo stato di ebbrezza molesto.

Le posizioni di tutti e tre gli stranieri sono al vaglio dell'ufficio immigrazione, mentre l'Anticrimine della Questura sta predisponendo i provvedimenti per la proposta di inasprimento della misura di prevenzione in atto verso il destinatario dell’avviso orale che, nell’occasione, è stato disatteso.