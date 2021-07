Ubriaca, causa un incidente: rischia fino a 12mila euro di multa

La Spezia - Nel corso della serata di controlli, svolti dalla Polizia Locale, non sono mancati i controlli stradali. Più di un residente ha presentato esposto lamentando un uso non corretto di monopattini e delle biciclette. Così in Via Chiodo sono stati fermati e sanzionati due diciassettenni che, alla guida di un ciclomotore elettrico a noleggio, stavano giravndo senza casco.



Gli agenti poi sono dovuti intervenire per rilevare un sinistro stradale in Viale Fieschi, all’incrocio con Via dei Buggi. Giunti sul posto hanno accertato che una donna di 37 anni, a bordo della propria auto, aveva tamponato quella che la precedeva, fortunatamente senza provocare feriti.

Insospettiti dal comportamento della guidatrice, che emanava forte alito vinoso e profferiva frasi confuse, gli agenti sono passati alla prova dell’etilometro con risultati che lasciavano ben poco margine ai dubbi: 1.81 grammi/litro nella prima misurazione e 1.9 nella seconda. Per questi motivi, oltre alle sanzioni previste per aver causato un incidente, è scattato il ritiro immediato della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni.

La donna è stata deferita all’autorità giudiziaria per la violazione dell’art 186 del Codice della Strada, che nel caso il tasso alcolemico sia superiore a 1.5 grammi/litro e si sia cagionato un sinistro, prevede in caso di condanna l'ammenda da 3mila a 12mila euro l'arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla revoca della patente. Con la sentenza di condanna poi è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenesse a persona estranea al reato.



(foto di repertorio)