Truffe online, denunciati due incensurati

La Spezia - Hanno pagato per ricevere un pc e capi di abbigliamento ma la merce non è mai arrivata. I due malcapitati, protagonisti di altrettanti episodi, non si sono dati per vinti e hanno denunciato tutto alla questura spezzina. Nel giro di qualche mese sono arrivati alla soluzione di entrambi i casi e hanno denunciato un 35enne di Catania e un 25enne di Bari incensurati.

Gli episodi criminosi si sono consumati tra gennaio e febbraio. Il primo cittadino che ha denunciato ha anche raccontato di aver concluso una transazione per un personal computer del valore di 750 euro, l'altro per 90 euro aveva acquistato un paio di scarpe e un giubbotto. Una volta pagate le somme le merci non sono mai state consegnate e i venditori non si sono più fatti sentire. L'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico spezzino ha condotto una serie di accertamenti arrivando all'identificazione dei due incesurati poi denunciati per il reato di truffa.