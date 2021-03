Trovano uno sconosciuto dentro la (loro) Jaguar: "Stavo cercando le sigarette"

La Spezia - Quando sono giunti davanti alla loro Juagar hanno trovato all'interno dell'abitacolo un uomo che rovistava nell'abitacolo e hanno pensato bene di chiamare aiuto. E' successo ieri pomeriggio alle 15.30 in Via Campitelli al Canaletto. Curioso che l'uomo sorpreso ad armeggiare, giustificava il fatto spiegando di cercare le sigarette, come se l'auto fosse di sua proprietà. La Polizia Locale una volta giunta sul posto ha trovato ancora presente il giovane, un extracomunitario di 44 anni, arcinoto agli uffici. Nello zaino aveva peraltro due custodie di occhiali che i proprietari del veicolo hanno riconosciuto come proprie. E' stato così denunciato per furto aggravato poiché il fatto è stato commesso su un bene esposto alla pubblica fede. Oltre le custodie degli occhiali sono risultati essere mancanti 20 euro dal vano portaoggetti, rinvenuti in effetti nella tasca del giovane.