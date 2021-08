Trentuno nuovi positivi alla Spezia, cinque sono al Sant'Andrea

La Spezia - Sono 120 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.975 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.782 tamponi antigenici rapidi. Di questi 27 ad Imperia, 25 a Savona, 35 a Genova divisi fra Asl3 (16) e Asl4 (19), 31 alla Spezia oltre a due casi non riconducibili alla residenza in Liguria. A fronte di questi numeri aggiornati si distinguono attualmente 354 persone Covid positive a Savona, 528 alla Spezia, 473 ad Imperia, 1.465 a Genova oltre a 79 residenti fuori dalla Regione e altri 259 in fase di verifica.



Assolutamente stazionaria la situazione negli ospedali. Al netto di un decesso a Savona (4.385 i deceduti in Liguria da inizio pandemia), sono 87 i posti letto Covid nei nosocomi della regione con 11 terapie intensive: gli stessi dati di ieri. Idem nello Spezzino: al Sant'Andrea rimangono cinque posti letto Covid e nessuna terapia intensiva. Per quel che concerne le sorveglianze attive, se ne registrano 341 in Asl1, 215 in Asl2, 683 in Asl3, 109 in Asl4, 355 in Asl5, per un complessivo di 1.703. Infine, come sempre, lo svolgimento della campagna vaccinale, aggiornato alle 16 di oggi: a fronte di 2.241.441 sieri consegnati (fonte governativa) sono 1.991.258 i somministrati con una percentuale dell'89%.