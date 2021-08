Trentaquattro nuovi positivi in Asl5, salgono anche gli ospedalizzati

La Spezia - Sono 206 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.129 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.539 tamponi antigenici rapidi. Ad Imperia 51, a Savona 28, a Genova 93 (73 in Asl3 e 20 in Asl4), alla Spezia 34. A fronte dei dati emersi nelle ultime ventiquattro ore attualmente in provincia di Savona si distinguono 396 casi, alla Spezia 463, a Imperia 548, a Genova 1427, oltre a 76 casi di residenti fuori Liguria e altri 265 in fase di verifica per un totale di 3.175.



Salgono di cinque unità gli ospedalizzati Covid in Liguria. Disseminati nei nosocomi della regione ci sono 92 posti letto, 11 terapie intensive. Cinque gli ospedalizzati al Sant'Andrea, due in più di ieri, con una terapia intensiva. I deceduti rimangono 4.375 (472 dei quali appartenenti all'Asl5) mentre in Asl1 ci sono 448 soggetti in sorveglianza attiva, 324 in Asl2, 497 in Asl3, 123 in Asl4, 309 in Asl5. Infine, come sempre i vaccini: ad oggi 2.115.459 i sieri consegnati, 1.915.025 quelli somministrati con percentuale del 91%.