Trenta casi in più nello Spezzino, pressione ospedaliera ancora bassa

La Spezia - A fronte di 3.301 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.959 tamponi antigenici rapidi, sono 159 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Di questi 36 appartengono all'Asl1 di Imperia, 28 all'Asl2 di Savona, 64 riguardano la città metropolitana di Genova con 58 casi in Asl3, 6 in Asl4 mentre lo Spezzino ne annovera 30 oltre ad un caso non riconducibile alla residenza nella regione. Numeri che aggiornano il complessivo dei casi attualmente riscontrati, 3.155 e suddivisi per l'esattezza nei 350 di Savona, 575 della Spezia, 477 di Imperia, 1.432 di Genova senza dimenticare 74 residenti fuori Regione/Estero e altri 247 in fase di verifica.



Situazione stazionaria, in lieve miglioramento, negli ospedali della Liguria: due posti letto in meno di ieri sono dedicati al Covid, che oggi vede 80 postazioni dedicate con 10 terapie intensive. In Asl5 e specificatamente all'ospedale Sant'Andrea, sono 6 i posti letto Covid, uno in più di ieri e nessuna persona è in rianimazione. I decessi sono 4.387, uno in più di ieri: si tratta di un maschio di 93 anni, deceduto all'ospedale Galliera di Genova. Per quel che concerne le sorveglianze attive, se ne registano oggi 315 in Asl1, 242 in Asl2, 594 in Asl3, 111 in Asl4, 332 in Asl5 mentre la campagna vaccinale, aggiornata alle 16 odierne, è all'88%: dei 2.291.866 sieri consegnati (fonte governativa) ne sono stati infatti somministrati 2.016.534.