Tredici grammi di coca, arrestato pusher a Sarzana

La Spezia - Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri di Sarzana finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. E’ così che i militari dell’Aliquota Radiomobile, nella tarda serata di ieri, nella periferia di Sarzana, hanno notato un uomo che alla loro vista si è allontanato in modo frettoloso e guardingo, cercando di evitare in tutti i modi di esser controllato.

Tale repentino movimento catturava l’interesse operativo dei militari che decidevano di procedere al suo controllo. L’identificazione dell’uomo è stata, nelle fasi iniziali, piuttosto “movimentata” a causa del suo rifiuto di salire a bordo della gazzella, un accompagnamento necessario in quanto privo di documenti di identificazione. E’ stata in questa fase che l’uomo ha iniziato a strattonare i militari tentando, invano, una fuga.

L’uomo straniero, di origine marocchina, di anni 24, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di tredici grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la cessione, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari utilizzati per contattare i suoi clienti. Nella circostanza sono stati sequestrati anche milletrecento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, atteso che il ventiquattrenne non svolge alcuna attività lavorativa documentata e già noto per episodi legati al fenomeno degli stupefacenti.

Il pusher ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Caserma di Sarzana e nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di La Spezia dopo aver appreso le circostanze del suo arresto, ha convalidato il provvedimento disponendo nei suoi confronti la misura del divieto di dimora in tutta la provincia spezzina.