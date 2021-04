Tre vittime al San Bartolomeo, 55mila i vaccini inoculati in Asl5

La Spezia - Sono 407 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.170 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.072 tamponi antigenici rapidi. Di questi 407 nuovi positivi, 60 sono residenti dello Spezzino. La nostra provincia, riferisce il bollettino regionale odierno, attualmente conta 818 positivi totali, in calo rispetto agli 837 riportati dal bollettino di ieri. Scende anche il totale ligure, da 7.314 a 6.958. E se da un lato si contano 749 nuovi guariti (oltre 82mila da inizio pandemia), si devono purtroppo registrati altri decessi di pazienti coronavirus positivi. In particolare sono 14 le schede decesso messe purtroppo a referto quest'oggi, riferite a pazienti deceduti nelle ultime 48 ore, eccezion fatta per un caso risalente a febbraio. Il totale delle vittime Covid-19 positive in Liguria arriva quindi a quota 4.046. Tra i 14 decessi riferiti dal bollettino odierno, 3 si sono verificati all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana in data 13 aprile: si tratta di una donna di 93 anni e di due uomini di 64 e 78. Sono quindi 433 i decessi di pazienti Covid-19 positivi verificatisi negli ospedali spezzini da inizio pandemia.

Giù di 17 unità i ricoverati a livello regionale: ora sono 700, di cui 84 in terapia intensiva. In Asl5 c'è u ricoverato in meno al San Bartolomeo (86, di cui 10 in terapia intensiva), mentre al Sant'Andrea permane la medesima situazione: un ricoverato, in terapia intensiva.

Sono infine 6.247 (-230) i liguri in isolamento domiciliare e 5.926 quelli in sorveglianza attiva, di cui 572 in Asl5.



Vaccini



Ammontano a poco più di 12mila le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Liguria nelle ultime 24 ore. Di queste, quasi 1.300 sono state inoculate in Asl5. Quasi 441mila i vaccini somministrati in Liguria da inizio campagna (370mila circa Comirnaty/Moderna, circa 71mila Astrazeneca), l'84 per cento del totale delle dosi fornite dalla struttura commissariale nazionale (oltre 523mila). I vaccini somministrati in Asl5 da inizio campagna sono ad oggi poco meno di 55mila. Sono infine 16.330 i 'richiamati' in Asl5.