Tre soccorsi a persona in una notte: i Vigili del fuoco si calano dal tetto per aiutare un'anziana

La Spezia - Nottata campaper per i Vigili del fuoco della Spezia allertati per tre distinti interventi finalizzati a soccorrere rispettivamente 3 persone infortunatesi nei propri appartamenti. In tutti i casi si trattava di anziani caduti in casa ed impossibilitati a raggiungere la porta d'entrata.

Particolarmente impegnativo è stato l'intervento in via Parma, all'altezza di via Padre Giuliani, in quanto si trattava di un appartamento al 7 piano, in una posizione impossibile da raggiungere con l'autoscala in dotazione, quindi la squadra dei Vigili del Fuoco ha optato per le tecniche SAF e si è calata dal tetto dell'edificio fino a raggiungere l'appartamento, dove ha trovato l'anziana signora caduta sul pavimento ma comunque in buone condizioni.