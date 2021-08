Tre nuovi ricoveri al Sant'Andrea, uno in terapia intensiva

La Spezia - Sono 153 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria a fronte di 3.368 tamponi molecolari e 4.857 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi casi riferito alla residenza della persona testata: Imperia 36, Savona 18, Genova 73, La Spezia 24. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2.

Nel bollettino odierno sono inseriti anche due decessi, quello di un uomo di 80 anni mancato due giorni fa al Galliera e di una donna di 70 morta al San Martino. Il totale ligure da inizio pandemia sale così a 4377 dei quali 472 in Asl5.

Per quanto riguarda il dato degli ospedalizzati rispetto a ieri cala il numero complessivo che scende di tre unità attestandosi a 89 di cui 12 in terapia intensiva, ma il Sant'Andrea è in controtendenza visto che ci sono stati tre nuovi ricoveri che hanno portato a otto il totale con le terapie intensive che salgono a due. I guariti odierni sono invece 146 per un totale regionale da inizio pandemia di 100.823 mentre i casi attivi in Liguria sono 3.180 dei quali 470 nello Spezzino dove ci sono anche 342 soggetti in sorveglianza attiva.

La percentuale fra vaccini consegnati e somministrati si attesta al 91% per un totale di spezzini che hanno completato il ciclo vaccinale salito a 121174.