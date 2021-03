Tentata violenza su ragazza, militare egiziano portato in caserma

La Spezia - Momenti di paura un paio di giorni fa per una ragazza spezzina. È sera, lascia un solarium del centro, cammina per la città ormai sgombra. E non distante da Piazza Beverini, improvvisamente, - come riferirà la giovane - la raggiunge un uomo, la cinge, la tocca, cerca di spingerla contro il muro. Ma la ragazza resiste, tant'è che l'aggressore decide di dileguarsi. La ragazza chiama i soccorsi e in breve arrivano sul posto i carabinieri. Trasportata in ospedale per gli opportuni accertamenti, la ragazza racconta quanto è avvenuto, fornendo alcuni preziosi dettagli sul soggetto che la ha aggredita. Le indagini della Compagnia dei carabinieri della Spezia, guidata dal comandante Fabi, prendono subito il via. Nell'ambito delle stesse vengono acquisite le immagini della videosorveglianza pubblica e privata della zona. Che, vista l'ora e le restrizioni, immortalano poca gente. Ma uno dei soggetti catturati dagli occhi elettronici suscita una certa attenzione negli inquirenti, che ne ricostruiscono l'identità: si tratta di un giovane militare della Marina militare dell'Egitto, al momento di stanza nel Golfo. Il ragazzo, poco più che ventenne, è stato raggiunto nelle scorse ore dai carabinieri all'Nh Hotel, dove sta in questo periodo: i militari lo hanno prelevato portandolo in caserma per interrogarlo. L'uomo, sospettato di una tentata violenza sessuale, non è stato trattenuto – impossibile arrestarlo vista la configurazione dell'ipotesi di reato, che sarebbe quella, pur odiosa, del palpeggiamento – ed è stato affidato al suo comando militare di riferimento. Ulteriori accertamenti saranno condotti per definire ancor più dettagliatamente i contorni della vicenda e le responsabilità dell'aggressore, in modo che la giustizia possa fare il suo corso sulle migliori e più esaustive basi.