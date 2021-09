Tentano acquisti con carte di credito rubate, identificati e denunciati

La Spezia - Tutto era partito lo scorso 2 settembre, quando un cittadino italiano aveva denunciato presso gli Uffici della Questura, il furto di un borsello dall’interno della propria autovettura posteggiata in via Milazzo, contenente oltre a documenti ed effetti personali, una tessera bancomat. L’uomo, che aveva immediatamente bloccato la carta bancomat, poco dopo aveva iniziato a ricevere alcuni messaggi sul proprio telefono cellulare da un circuito di sicurezza bancaria che lo informavano di svariati tentativi di spese fraudolente presso una tabaccheria di via Rosselli, non andati a buon fine.



Gli operatori della Squadra Mobile spezzina avevano quindi provveduto ad una serie di accertamenti e dopo aver reperito varie testimonianze, acquisite le immagini delle telecamere della videosorveglianza interne ed esterne del negozio, avevano riconosciuti i due individui: un cittadino marocchino di 35 anni ed un 41enne algerino, entrambi pluripregiudicati e molto attivi nella perpetrazione di furti aggravati, che avevano cercato di acquistare alcune stecche di sigarette all’interno del suddetto esercizio commerciale.



L’algerino, inoltre, il 3 settembre era stato fermato da personale della Squadra Mobile e denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di numerose confezioni di generi alimentari asportate poco prima da un supermercato cittadino. I due stranieri sono stati quindi segnalati alla competente autorità giudiziaria per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento; la loro posizione è ora al vaglio dell’ufficio immigrazione della Questura.