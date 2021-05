Tenta rapina al supermarket, scoperto lancia barattoli al direttore

La Spezia - Quando il responsabile del punto vendita gli ha intimato di fermarsi per pagare la merce che aveva trafugato ha iniziato a lanciargli contro alcuni vasetti di vetro. Una scena che ha fatto scattare la chiamata al 112, con le conseguenze del caso.

E' avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando la Centrale Operativa della Questura ha inviato il personale della Squadra Volante in un supermercato di Via Veneto.

Al loro arrivo gli agenti hanno notato uscire di corsa un uomo, inseguito da un’altra persona. In pochi istanti, gli agenti della Volante sono riusciti a bloccare il fuggitivo, che inveiva nei loro confronti e nei confronti del direttore del punto vendita, che per primo lo aveva rincorso.

L’uomo, un cittadino italiano di 58 anni residente alla Spezia, già noto alle Forze di Polizia in quanto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e destinatario di un avviso orale del Questore della Spezia del 23 maggio 2020, aveva poco prima asportato merce dal supermercato occultandola e oltrepassando la barriera delle casse senza effettuare alcun tipo di pagamento.

Raggiunto prima dell’uscita dal personale del supermercato, non solo si rifiutava di consegnare quanto prelevato ma opponeva resistenza, iniziando a dare in escandescenza.



Gli agenti intervenuti, dopo aver recuperato tutta la merce, per un valore complessivo di circa 130 euro, e averla riconsegnata al responsabile del supermercato, hanno condotto il 58enne presso gli uffici della Questura e al termine degli accertamenti previsti, lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di tentata rapina.

La posizione rimane pertanto al vaglio della Divisione Polizia amministrativa della Questura per l’aggravamento della misura di prevenzione in atto.